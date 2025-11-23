پخش زنده
امروز: -
رقابتهای پاراتیراندازی منطقه یک (غرب کشور) با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، رئیس هیات جانبازان و توان یابان استان کرمانشاه، گفت: در این ر حدود ۱۰۰ ورزشکار از استانهای کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان، کردستان، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان در هر دو بخش آقایان و بانوان حضور داشتند.
پرنیان با بیان اینکه نفرات برتر در هر بخش معرفی شدند گفت:: نفرات برتر این رقابتها به مرحله کشوری مسابقههای پاراتیراندازی دعوت خواهند شد.