به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، رئیس هیات جانبازان و توان یابان استان کرمانشاه، گفت: در این ر حدود ۱۰۰ ورزشکار از استان‌های کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان، کردستان، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان در هر دو بخش آقایان و بانوان حضور داشتند.

پرنیان با بیان اینکه نفرات برتر در هر بخش معرفی شدند گفت:: نفرات برتر این رقابت‌ها به مرحله کشوری مسابقه‌های پاراتیراندازی دعوت خواهند شد.