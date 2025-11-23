

به گزارش شهرداری‌ها مؤظف هستند دفترچه عوارض محلی را که توسط شورای اسلامی هر شهر تصویب و بر اساس کمیته انطباق تأیید می‌شود، قبل از پایان مهلت قانونی آماده و منتشر کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت:



مهدی مجیدی افزود: شهرداری ها از مهلت باقی مانده برای تدوین دفترچه عمومی عوارض استفاده کنند تا پس از سیر مراحل قانونی که ۱۵ بهمن ماه است تعرفه عوارض محلی هر شهر را به اطلاع شهروندان برسانند.





وی با بیان اینکه شهروندان برای دریافت خدمات شهرداری صدور پروانه ی ساخت ،جواز کسب و دیگر خدمات باید عوارض مربوطه را پرداخت کنند، گفت:همه ی شهروندان مکلف به پرداخت عوارض سالیانه نوسازی واحد مسکونی خود هستند.



مجیدی بیان کرد: شهروندان همچنین با پرداخت به موقع عوارض شهرداری این نهاد خدمات رسان را برای ساختن شهری پویا حمایت کنند.