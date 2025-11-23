پخش زنده
امروز: -
در شرایطی که مرگ به تنهایی پدیده ناگوار و ناراحتکنندهای برای خانوارها است، هزینههای کفن و دفن نیز به نگرانی بازماندگان بدل شدهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در شرایطی که در استان کردستان، خط فقر روز به روز خانوادهها را در خود غرق میکند و تورم با سرعت هرچه تمامتر پیش میرود، کسب درآمد از متوفی، دردسر تازهای است که بار آن بر دوش بازماندگان آن فرد است.
قیمتهای نجومی قبر در شهر سنندج و گلهمندی مردم به حدی رسیده که حاج ماموستا حسینی امام جمعه موقت سنندج در خطبههای این هفته نماز جمعه از موضوع انتقاد کرده و همچنین درباره عدم رعایت حدود شرعی و معیارهای بهداشتی تدفین هم هشدار داده است.
برای بررسی این موضوع از بابایینژاد مدیر سازمان آرامستان شهرداری سنندج دعوت کردیم تا در استودیوی خبر صبحدم پاسخگوی سؤالات این حوزه باشد.