رئیس سازمان مدارس غیردولتی، از تذکر جدی به ۲۱۲ مدرسه و موسسه کنکوری متخلف خبرداد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده گفت: بیش از صد شکایت مردمی در سامانه آموزش و پرورش ثبت شده است و متخلفان در انتظار جریمه و تعطیلی باشند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی افزود: ۴۴ مدرسه و ۳۴ موسسه کنکوری که بیشتر آنها در مناطق ۱ تا ۶ تهران قرار دارند، به علت تخلف تعطیل شدند.

به گفته محمودزاده، دانش آموزان مدارس تعطیل شده به دیگر مدارس منتقل شدند و مدارسی که تعطیلی موقت هستند با انتخاب مدیر مدرسه، دانش آموزان تا آخر سال تحصیلی در آنجا تحصیل می‌کنند و پس از آن مدرسه تعطیل خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی افزود: اگر والدین دانش آموزان با تخلفی رو‌به‌رو شدند و گزارش دادند، در مدت یک ماه به آن گزارش آنها رسیدگی خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره نظارت بر موسسه‌های که آزمون کنکوری برگزار می‌کنند نیز گفت: سقف شهریه‌های این موسسه‌ها از طرف سازمان تعیین می‌شود به طور مثال برای هر موسسه برای برگزاری هر آزمونی شهریه مشخص تعیین می‌شود.

محمود زاده افزود: سقف این شهریه از ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر آزمون به صورت مجازی تا حدود ۲۰۰ هزار تومان در دوره متوسطه دوم در نظر گرفته شده که به این موسسه‌ها ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره بکارگیری معلمان بدون بیمه در مدارس غیر دولتی نیز افزود: بر اساس تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی قرار شد امسال حدود ۹۰ درصد معلمان مدارس غیر دولتی بیمه تامین اجتماعی شوند و مابقی معلمان نیز به تدریج بیمه خواهند شد. هفت درصد مبلغ بیمه را معلمان پرداخت خواهند کرد و ۲۳ درصد نیز آموزش و پرورش مکلف به پرداخت است.

به گفته محمود زاده, ۲۱۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی در حال آموزش دانش آموزان هستند.