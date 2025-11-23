به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور اصلی به یک دستگاه تریلی حامل بار قیر که از مبداء زابل به مقصد مشهد در حرکت بوده مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ دشتستانی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، ۲۴ تن قیر غیر مجاز و خارج از شبکه توزیع فراروده‌های نفتی کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.