رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان در یک عملیات هدفمند، اطلاعات محور و سراسری موفق شدند ۲۱۶ متهم و محکوم متواری را طی سه روز شناسایی و دستگیر کنند اقدامی که ضربه‌ای اساسی به شبکه‌های پنهان مجرمان حرفه‌ای وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد قنبری با اعلام جزئیات این عملیات و طرح بزرگ، اظهار داشت: محکومان حرفه‌ای و سابقه دار از خطرناکترین بزهکاران مالی هستند که با بهره گیری از شگرد‌های متقلبانه و شبکه‌ای بخش قابل توجهی از جرایم جعل و کلاهبرداری را رقم می‌زنند این افراد نه تنها سابقه‌های متعدد دارند بلکه با فرار از اجرای احکام عملا به موتور محرک چرخه جرم تبدیل می‌شوند.

وی با اشاره به نقش حیاتی پلیس آگاهی در مقابله با جرایم نوین مالی گفت: این پلیس امروز با رصد هوشمند، پایش سامانه‌های اطلاعاتی، تحلیل داده‌های جرم و شناسایی الگو‌های تکرار جرم، نقش تحرکات باند‌های جعل و کلاهبرداری را از لحظه شکل گیری تا اجرای عملیات زیر نظر دارد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: تشکیل کارگروه ویژه تعقیب محکومان متواری، ایجاد پایگاه‌های تحلیل جرم در استان‌ها و همکاری مستمر با پلیس فتا و دستگاه قضایی از جمله اقدامات موثر پلیس آگاهی برای ضره به هسته‌های مجرمانه است.

سردار قنبری در ادامه با اشاره طرح دستگیری متهمان و محکومان سابقه دار و متواری جرایم جعل و کلاهبرداری گفت: این طرح در آبان ماه سال جاری و طی سه روز در سراسر کشور اجرا شد که کارآگاهان با اقدامات پیچیده اطلاعاتی، مراقبت‌های نامحسوس، مهندسی معکوس پرونده‌ها موفق شدند ۲۱۶ نفر از متهمان و محکومان متواری را دستگیر کنند.

این مقام ارشد انتظامی با اعلام اینکه این عملیات ضربه‌ای جدی به شبکه‌های پنهان مجرمان زده ضمن هشدار تاکید کرد: فراریان جرایم جعل و کلاهبرداری باید بدانند که هیچ نقطه‌ای امن نیست و پلیس آگاهی کوچکترین ردپا را به عملیات میدانی تبدیل می‌کند و این افراد حتی پس از سال‌ها فرار شناسایی خواهند شد.