مراسم بزرگداشت حجتالاسلام والمسلمین سید جلال یحییزاده، نماینده فقید مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، در مسجد جامع قلعه فیروزآباد میبد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، مراسم بزرگداشت حجتالاسلام والمسلمین سید جلال یحییزاده نماینده فقید مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، با حضور علما، مسئولان، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع قلعه فیروزآباد میبد برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام حیدریان به تبیین ابعاد شخصیتی و خدمات اجتماعی مرحوم یحییزاده پرداخت و روحیه خدمتگزاری، مردمداری و تعهد او را از ویژگیهای برجسته این شخصیت دانست.
سخنران مراسم با اشاره به سه دوره حضور مرحوم یحییزاده در مجلس شورای اسلامی گفت: این روحانی خدوم، نمایندگی را فرصتی برای خدمت بیمنت میدانست و هرگز از این جایگاه برای دستیابی به مناصب بالاتر استفاده نکرد.
وی افزود: یکی از جلوههای تواضع و مردمیبودن او، حضور ساده و بیتکلف در میان مردم بود؛ بهگونهای که در سطح شهر با موتورسیکلت و برای پیگیری امور روستاهای حوزه انتخابیه نیز با خودروهای کرایهای تردد میکرد.
حجتالاسلام حیدریان با بیان اینکه زندگی مرحوم یحییزاده سراسر معنویت، قناعت و دوری از تجمل بود، افزود: پاکدستی، مسئولیتپذیری، نظم در کار و پایبندی به ارزشهای انقلاب و ولایت از دیگر ویژگیهایی بود که او را در ذهن مردم ماندگار کرد.
وی تأکید کرد: مرحوم یحییزاده نمایندهای پیگیر، اخلاقمدار و پرتلاش بود و رسیدگی به درخواستهای مردمی را همواره در اولویت فعالیتهای خود قرار میداد.
با ورود پیکر یکی از شهدای گمنام به محل برگزاری، فضای مراسم حالوهوای شهدا به خود گرفت و بر معنویت برنامه افزود.