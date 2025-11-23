به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم مهدی شاهیوند گفت: مأموران پلیس در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت ریلی به دو نفر از اتباع عراقی مظنون شدند و در بازرسی آنان، ۱۴۶ اسکناس ۱۰۰ دلاری و ۲۴۶ گرم طلا با عیار ۲۱ که به‌صورت ماهرانه زیر لباس جاسازی شده بود، کشف شد. ارزش تقریبی این محموله ۴۸ میلیارد ریال اعلام شده است.

وی افزود: در این عملیات یک نفر دستگیر و پرونده برای رسیدگی قضایی تشکیل شد و سه دستگاه خودرو دارای دستور توقیف روانه پارکینگ شد.

سرهنگ شاهیوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک درباره سرقت ادوات ریلی یا قاچاق کالا، سریعاً موضوع را به پلیس اطلاع دهند.