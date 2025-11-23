به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کاروان تیم الحسین اردن بامداد امروز با پروازی مستقیم وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد تا خود را برای دیدار حساس برابر سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.

الحسین اردن در شرایطی قدم به اصفهان گذاشته است که در بازی رفت موفق شد سپاهان را با نتیجه ۱–۰ شکست دهد؛ دیداری که با تک‌گل تیم اردنی به پایان رسید و حالا شاگردان محرم نویدکیا به دنبال جبران آن شکست هستند.

دیدار سپاهان ایران و الحسین اردن روز سه‌شنبه ۴ آذر ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.