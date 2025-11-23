به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: به دنبال سرشماری پاییزه علف‌خواران در عرصه‌های طبیعی، جمعیت گونه آهو در منطقه شکار ممنوع مرزی چاه‌قلعه تایباد به ۳۴۵ راس رسیده که نسبت به دوره آماری سال گذشته ثابت مانده است.

اربابی افزود: همچنین در این سرشماری در منطقه شکار ممنوع مرزی چاه‌قلعه تایباد، جمعیت گونه گوسفند وحشی اوریال ۱۵۰ راس محاسبه شد که همچون آمار پارسال بوده است.

وی ادامه داد: سرشماری پاییزه علف‌خواران به صورت سالیانه با همکاری مشترک اداره‌های حفاظت محیط زیست تایباد و خواف، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد و سازمان مردم‌نهاد پویش سبز طیبات انجام می‌شود که این طرح برای دومین سال در این شهرستان به اجرا درآمد.

اربابی بیان کرد: هدف از این سرشماری پاییزه علف‌خواران، پایش جمعیت حیات وحش، مهار شکار و صید، پژوهش‌های آماری و جمع‌آوری اطلاعات از زیستگاه‌های جانوری است.

وی اضافه کرد: منطقه شکار ممنوع مرزی چاه‌قلعه تایباد در وسعتی به مساحت ۳۵ هزار هکتار در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان واقع شده است و یکی از زیستگاه‌های آهوی ایرانی، گوسفند وحشی اوریال، پلنگ ایرانی، روباه، کفتار، هوبره و گربه وحشی به شمار می‌آید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد تصریح کرد: به طور قطع افزایش تجهیزات و توسعه امکانات می‌تواند در بالابردن نرخ دقت سرشماری و گسترش آمارگیری‌ها به دیگر زیستگاه‌ها و عرصه‌ها تاثیرگذار باشد که این اداره در تعامل با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، تشکل‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی و هنگ مرزی تایباد وظایف خود را پیش می‌برد.

اربابی گفت: ایجاد آبشخور، توزیع علوفه در فصول سرد سال، ضدعفونی منابع آبی، گشت‌زنی‌های مداوم و مبارزه جدی با هر گونه شکار با همکاری دوستداران محیط زیست و نیرو‌های نظامی از مهم‌ترین علل ثبات جمعیت حیات وحش در طبیعت تایباد بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شکار آهو، قوچ و میش وحشی و دیگر پستانداران و پرندگان در همه فصول سال ممنوع می‌باشد و متخلفین بر اساس قانون شکار و صید و پشتیبانی دستگاه‌های قضایی و انتظامی به اشد مجازات محکوم خواهند شد.