معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بر اساس نیازسنجی انجام شده، کشور به ۲۸۰ شناور دریایی نیاز دارد و تا پایان امسال ۶۰ تا ۷۰ شناور جدید تحویل داده می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در دو دهه گذشته با تکیه بر توان داخلی ۱۰۰ فروند شناور ساخته شده و ساخت بقیه نیز ادامه دارد.

علی فتحی با اشاره به سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های دریایی گفت: ظرفیت عملیاتی بنادر اکنون از ۳۰۰ میلیون تن گذشته و توسعه آن متناسب با نیاز ادامه دارد.





معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: در چارچوب سیاست‌های اقتصاد دریا محور و با وجود ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی، جلسات مستمر برای پیشبرد این رویکرد برگزار می‌شود و مشوق‌هایی برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت شناور فراهم شده است.



علی فتحی همچنین گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر هم‌افزایی و همگرایی دستگاه‌ها در یک هدف واحد برای توسعه دریا محور است.