به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار رحمانی گفت: متخصصان و کارکنان کارخانه تولید تراورس بتنی زاهدان توانستند با تلاش مضاعف، در یک روز ۲۷۰۰ قطعه تراورس تولید کنند و رکوردی بی‌سابقه در این مجموعه برجای بگذارند.

وی افزود: این رقم تنها یک آمار تولیدی نیست؛ بلکه نماد از اراده و انسجام است که با توان مهندسی و تلاش جهادی چنین دستاوردی را محقق کرده‌ است.

مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی گفت: پیش از این، بیشترین میزان تولید روزانه در این کارخانه ۱۳۰۰ قطعه بود که با این جهش قابل‌توجه، ظرفیت تولید بیش از دو برابر افزایش یافته است.