پخش زنده
امروز: -
بیتا جواهری ملی پوش کاراته کشورمان با برتری مقابل نماینده ترکیه موفق شد مدال نقره بازیهای المپیک ناشنوایان را کسب کند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیتا جواهری نماینده وزن ۶۸+ کیلوگرم کشورمان در رقابتهای کاراته بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو، موفق شد با نتیجه ۹ بر یک برابر حریف ترکیهای به پیروزی برسد و راهی فینال این رقابتها شود.
جواهری در مرحله نخست با قرعه استراحت روبهرو شد و بدون مبارزه به دور دوم راه یافت. او سپس در مرحله دوم به مصاف کاراتهکای ترکیه رفت و با ارائه عملکردی برتر توانست این دیدار حساس را به سود خود به پایان برساند.
جواهری در فینال این مسابقات نیز برابر حریف اوکراینی به میدان رفت و با نتیجه ۱۰ بر ۹ شکست خورد تا عنوان نایب قهرمانی این بازیها را به دست آورد.
هدایت تیم ملی کاراته ناشنوایان کشورمان به عهده فرخناز ارباب است و شادی جعفرزاده به عنوان مربی او را همراهی میکند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.