به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یکی از بازی‌های هفته تیم المپیاکوس در خانه با ۳ گل تیم آترومیتوس را شکست داد. مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی از دقیقه ۶۷ در ترکیب المپیاکوس به میدان آمد و در دقایق ۸۱ و ۹۰ زننده گل‌های دوم و سوم تیمش بود.

در جدول لیگ یونان تیم المپیاکوس (تیم مهدی طارمی) با ۲۸ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های پائوک با ۲۳ و آ ا ک آتن با ۲۲ و لوادیاکوس با ۱۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

در جدول گلزنان لیگ یونان مهدی طارمی با ۶ گل به رده دوم صعود کرد.