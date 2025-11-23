پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به شیوع فصلی آنفلوآنزا، بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی، پرهیز از خوددرمانی و مراجعه به پزشک در صورت بروز علائم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر شریفی با توضیح اینکه آنفلوآنزا برخلاف سرماخوردگی ساده با شروعی ناگهانی همراه است، گفت: تب بالا، لرز، بدندرد شدید، سردرد، خستگی شدید، سرفه خشک، گلودرد و آبریزش بینی از مهمترین علائم این بیماری هستند.
وی با تأکید بر اینکه دوره این بیماری باید بهصورت طبیعی طی شود، افزود: آنتیبیوتیکها در درمان آنفلوآنزا نقشی ندارند و مصرف بیرویه آنها موجب ایجاد مقاومت میکروبی در بدن خواهد شد.
دکتر شریفی توصیه کرد بیماران در صورت مشاهده علائم، به پزشک مراجعه و طبق دستور او در منزل استراحت کنند، دستهای خود را مرتب بشویند و در مواقع ضروری هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی و مسری دستگاه تنفسی است، گفت: این بیماری هم بهصورت فصلی و هم به شکل همهگیری بروز میکند و پس از سرماخوردگی معمولی، یکی از شایعترین عفونتهای تنفسی محسوب میشود.
وی استراحت در منزل، نوشیدن مایعات فراوان، استفاده از سوپ رقیق، پرهیز از دخانیات و رعایت دستورات پزشک را از بهترین راههای درمان عنوان کرد.
همچنین وی مهمترین توصیههای پیشگیرانه را شامل شستوشوی مرتب دستها با آب و صابون، پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، پرهیز از حضور در محیطهای شلوغ در فصل شیوع، تهویه مناسب فضاهای بسته، تغذیه سالم، خواب کافی و تقویت ایمنی بدن، استفاده از ماسک در محیطهای پرجمعیت، خودداری از روبوسی و دست دادن و در آغوش گرفتن دانست.
دکتر شریفی تأکید کرد:بیماران باید تا ۲۴ ساعت پس از قطع کامل تب در خانه بمانند، مصرف مایعات، استامینوفن و تهویه مناسب اتاق ضروری است، استفاده نکردن از آنتیبیوتیک بدون تجویز پزشک الزامی است، بیماران باید از افراد آسیبپذیر دوری کنند و از وسایل شخصی اختصاصی استفاده کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت: بیماران در صورت بروز علائم خطر همچون تنگی نفس، تب ماندگار و ضعف شدید، فورا به پزشک مراجعه کنند.