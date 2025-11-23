پلمب ۱۳ واحد صنفی غیر بهداشتی در نیشابور و زبرخان
سیزده واحد صنفی غیربهداشتی در سطح شهرستانهای نیشابور و زبرخان در آبانماه پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: سه واحدصنفی در زبرخان و ۱۰ واحد در نیشابور به دلیل بیتوجهی به دستورالعملهای بهداشت محیط تعطیل شدهاند
غزاله دوست پرست افزود: واحد خدمات آشپزی،کارگاه فرآوری سبزی و کارگاه تولید بستنی و شیرینی،یک قهوهسرا و یک فستفود، تولید لبنیات سنتی و یک باشگاه ورزشی زنانه از جمله واحدهای پلمب شده هستند.
وی ادامه داد: پلمب واحدها پس از چند مرحله تذکر انجام شده و هدف اصلی، حفظ سلامت مردم است. در برخی مراکز لبنیاتی نیز به دلیل آلودگی میکروبی محصولات، محل تا اعلام نتایج نهایی نمونهبرداری پلمب شده است.