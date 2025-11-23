به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: سه واحدصنفی در زبرخان و ۱۰ واحد در نیشابور به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشت محیط تعطیل شده‌اند

غزاله دوست پرست افزود: واحد خدمات آشپزی،کارگاه فرآوری سبزی و کارگاه تولید بستنی و شیرینی،یک قهوه‌سرا و یک فست‌فود، تولید لبنیات سنتی و یک باشگاه ورزشی زنانه از جمله واحدهای پلمب شده هستند.

وی ادامه داد: پلمب واحد‌ها پس از چند مرحله تذکر انجام شده و هدف اصلی، حفظ سلامت مردم است. در برخی مراکز لبنیاتی نیز به دلیل آلودگی میکروبی محصولات، محل تا اعلام نتایج نهایی نمونه‌برداری پلمب شده است.