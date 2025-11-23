پخش زنده
نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا در واکنش به محاصره دریایی آمریکا، با صدور فرمانی به جنبشهای دانشجویی ونزوئلا، از آنها خواست تا با ایجاد پلهای ارتباطی با دانشجویان آمریکایی، جبههای مشترک علیه سیاستهای جنگطلبانه واشنگتن تشکیل دهند و پیام صلح کاراکاس را مستقیم به جامعه مدنی آمریکا برسانند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، رئیسجمهور ونزوئلا روز گذشته در مراسم "روز دانشجو" در کاخ ریاستجمهوری (میرافلورس)، استراتژی جدیدی را برای مقابله با تهدیدهای نظامی دولت ترامپ، باهنوان دیپلماسی دانشجویی پیشنهاد داد.
نیکلاس مادورو با اشاره به حضور سنگین ناوگان نظامی آمریکا در دریای کارائیب که از ماه اوت شدت گرفته است، از گروههای دانشجویی صلح خواست تا مأموریت خود را آغاز کنند.
رئیسجمهور ونزوئلا گفت: مأموریت شما برقراری ارتباط با جنبشهای دانشجویی و جوانان آمریکا است، به آنها بگویید: جنگ را متوقف کنید، نه به جنگ! ونزوئلا خواهان صلح است.
تحلیلگران معتقدند: این اقدام مادورو تلاشی برای دور زدن کانالهای رسمی مسدود شده و تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخل آمریکا است.
رئیسجمهور ونزوئلا امیدوار است با فعالسازی جنبشهای ضد جنگ در دانشگاههای آمریکا، فشاری مدنی بر کاخ سفید برای کاهش تنش و عقبنشینی ناوهای جنگی وارد کند.