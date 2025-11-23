پخش زنده
طرح آموزشی ارتقای فرهنگ ایمنی تردد با حضور پلیس راهور، اورژانس ۱۱۵ و شبکه بهداشت مهریز با هدف پیشگیری از سوانح و کاهش تلفات، در مدارس این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدارس مهریز امروز میزبان برنامه آموزشی ترویج فرهنگ صحیح تردد و رانندگی بودند؛ طرحی مشترک میان پلیس راهور، اورژانس و شبکه بهداشت که با محوریت ارتقای آگاهی دانشآموزان اجرا شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی ایمنی ترافیک در سنین مدرسه گفت: کارشناسان پلیس راهور و اورژانس ۱۱۵ با ارائه آموزشهای عملی و کاربردی، دانشآموزان را با اصول عبور و مرور ایمن، رعایت قوانین ترافیکی، استفاده صحیح از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی و پیامدهای رفتارهای پرخطر در رانندگی و تردد شهری آشنا کردند.
دکتر فلاحتی افزود: مراقبین سلامت و بهورزان نیز همزمان در مدارس و مراکز خدمات جامع سلامت، آموزشهای پیشگیرانه مرتبط با کاهش سوانح ترافیکی را برای دانشآموزان ارائه دادند.
وی هدف از اجرای این برنامه را ارتقای فرهنگ ترافیک، افزایش آگاهی نوجوانان به عنوان آیندهسازان جامعه و ادای احترام به جانباختگان حوادث رانندگی دانست و گفت: سوانح ترافیکی همچنان یکی از چالشهای جدی سلامت و امنیت اجتماعی محسوب میشود و آموزش در این حوزه نقش مهمی در کاهش تلفات دارد.