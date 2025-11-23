پخش زنده
امروز: -
نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ امروز با حضور تیم بانوان ایران در فیلیپین پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت.
مسابقات در سالن ۱۰ هزار نفری فیل اسپورتس در شهر پاسیگ برگزار میشود و تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابتها حاضر شد.
نتایج روز دوم و برنامه روز سوم به این شرح اعلام شد:
* گروهای:
- تیمهای آرژانتین و لهستان با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای مغرب و فیلیپین بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه بی:
کلمبیا ۲ - ۰ کانادا
اسپانیا ۵ - ۲ تایلند
- تیمهای اسپانیا و کلمبیا با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای کانادا و تایلند بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه سی:
** یک شنبه ۲ آذر:
ژاپن ۶ - ۰ نیوزیلند
پرتغال - تانزانیا
* گروه دی:
ایتالیا - پاناما
برزیل - ایران (ساعت ۱۹:۳۰)
برنامه ادامه دیدارهای تیم بانوان ایران به این شرح است:
* چهارشنبه ۵ آذر - ساعت ۱۸
پاناما – ایران
* شنبه ۸ آذر - ساعت ۱۷
ایران – ایتالیا