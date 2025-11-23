

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت.

مسابقات در سالن ۱۰ هزار نفری فیل اسپورتس در شهر پاسیگ برگزار می‌شود و تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها حاضر شد.



نتایج روز دوم و برنامه روز سوم به این شرح اعلام شد:

* گروه‌ای:

- تیم‌های آرژانتین و لهستان با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های مغرب و فیلیپین بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه بی:

کلمبیا ۲ - ۰ کانادا

اسپانیا ۵ - ۲ تایلند

- تیم‌های اسپانیا و کلمبیا با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های کانادا و تایلند بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه سی:

** یک شنبه ۲ آذر:

ژاپن ۶ - ۰ نیوزیلند

پرتغال - تانزانیا

* گروه دی:

ایتالیا - پاناما

برزیل - ایران (ساعت ۱۹:۳۰)

برنامه ادامه دیدار‌های تیم بانوان ایران به این شرح است:

* چهارشنبه ۵ آذر - ساعت ۱۸

پاناما – ایران

* شنبه ۸ آذر - ساعت ۱۷

ایران – ایتالیا