رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۸ شعبه دادگاه خانواده در شهرستانهای این استان راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جریان هشتمین جلسه شورای راهبری که با موضوع اجرای حمایت قانون خانواده و بهصورت وبیناری برگزار شد، ۸ شهرستان استان از دادگاه خانواده برخوردار شدند.
در این جلسه، علی دهقانی با تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت سالروز تاسیس بسیج مستضعفین، گفت: هماکنون ۱۸ شعبه دادگاه خانواده در ۴ حوزه قضایی اهواز، اندیمشک، دزفول و شوش فعالیت میکنند که به ۷۹ درصد پروندههای در صلاحیت این دادگاه در سطح استان را رسیدگی میکنند و با اختصاص ۸ شعبه جدید در شهرستانهای جدید، میزان رسیدگیها به ۹۰ درصد خواهد رسید.
وی ادامه داد: امروز با دستور معاون اول قوه قضائیه، زمینه راهاندازی ۸ شعبه دادگاه خانواده در شهرستانهای آبادان، خرمشهر، شادگان، بهبهان، ماهشهر، رامهرمز، شوشتر و کارون، فراهم شده و از امروز شروع بکار نموده و پروندههای مرتبط در این مرجع رسیدگی خواهد شد.
دهقانی افزود: با توجه به ابلاغ ساختار جدید دادگستری کل استان، دادگاه خانواده در شهرستانهای پیش بینی شده تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه با بیان اینکه سه شعبه از دادگاه تجدید نظر نیز به دادگاه خانواده اختصاص دارد؛ تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۹۳۹۴ پرونده به دادگاههای تخصصی خانواده ارجاع شده و همچنین در راستای رسیدگی به شکوائیههای این حوزه و جلوگیری از اطاله دادرسی ۵ هزار و ۷۰۶ پرونده به دادگاههای حقوقی ارجاع شده است.
وی در ادامه پیشنهاد داد که دورههای آموزشی تخصصی برای قضات، مشاورین و مدیران دفاتر این دادگاهها برگزار شود.