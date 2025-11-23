در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما مطرح شد؛

رئیس مرکز ملی آمار ایران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، از انتشار آمار حساب های اقماری به تفکیک خبر داد.

غلامرضا گودرزی گفت: اقتصاد اقماری که شامل بخش های مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد گردشگری، اقتصاد دریا محور و اقتصاد سلامت است، در یکی از معاونت های مرکز ملی آمار با تفاهمات دستگاهی به طور تخصصی بررسی می شود.

رئیس مرکز ملی آمار ایران ادامه داد: بر همین اساس هم اکنون گزارش سهم دو بخش اقتصادی، دریا محور و دیجیتال تهیه و به طور دقیق سنجیده شده است و طی هفته آینده اولین گزارش سهم اقتصادی این دو بخش منتشر خواهد شد.

مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برای تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام کند.