رئیس مرکز ملی آمار ایران گفت: بزودی اولین گزارش سهم اقتصادی دریا محور و اقتصاد دیجیتال در سفره اقتصاد کشور منتشر میشود.
رئیس مرکز ملی آمار ایران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، از انتشار آمار حساب های اقماری به تفکیک خبر داد.
غلامرضا گودرزی گفت: اقتصاد اقماری که شامل بخش های مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد گردشگری، اقتصاد دریا محور و اقتصاد سلامت است، در یکی از معاونت های مرکز ملی آمار با تفاهمات دستگاهی به طور تخصصی بررسی می شود.
رئیس مرکز ملی آمار ایران ادامه داد: بر همین اساس هم اکنون گزارش سهم دو بخش اقتصادی، دریا محور و دیجیتال تهیه و به طور دقیق سنجیده شده است و طی هفته آینده اولین گزارش سهم اقتصادی این دو بخش منتشر خواهد شد.
مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برای تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام کند.