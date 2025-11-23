پخش زنده
هفته دوازدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
برنلی ۰ - ۲ چلسی (گلها: پدرو نتو در دقیقه ۳۷ و انزو فرناندس ۸۸)
بورنموث ۲ - ۲ وستهام یونایتد
برایتون ۲ - ۱ برنتفورد
فولام ۱ - ۰ ساندرلند
لیورپول ۰ - ۳ ناتینگام فارست
وولورهمپتون ۰ - ۲ کریستال پالاس
نیوکاسل یونایتد ۲ - ۱ منچسترسیتی (گل سیتی: روبن دیاز در دقیقه ۶۸)
برنامه - یکشنبه ۲ آذر:
لیدزیونایتد - آستون ویلا
آرسنال - تاتنهام (داربی شمال لندن)
دوشنبه ۳ آذر:
منچستریونایتد - اورتون
در جدول تیم آرسنال با ۲۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای چلسی با ۲۳، منچسترسیتی با ۲۲ و کریستال پالاس با ۲۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند.