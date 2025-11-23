به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

برنلی ۰ - ۲ چلسی (گل‌ها: پدرو نتو در دقیقه ۳۷ و انزو فرناندس ۸۸)

بورنموث ۲ - ۲ وستهام یونایتد

برایتون ۲ - ۱ برنتفورد

فولام ۱ - ۰ ساندرلند

لیورپول ۰ - ۳ ناتینگام فارست

وولورهمپتون ۰ - ۲ کریستال پالاس

نیوکاسل یونایتد ۲ - ۱ منچسترسیتی (گل سیتی: روبن دیاز در دقیقه ۶۸)

برنامه - یکشنبه ۲ آذر:

لیدزیونایتد - آستون ویلا

آرسنال - تاتنهام (داربی شمال لندن)

دوشنبه ۳ آذر:

منچستریونایتد - اورتون

در جدول تیم آرسنال با ۲۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های چلسی با ۲۳، منچسترسیتی با ۲۲ و کریستال پالاس با ۲۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند.