نمایشگاه گروهی نقطه عطف به همت گروه «کتابآرا» و با همکاری باغ کتاب تهران برگزار میشود. دراین نمایشگاه بیش از ۲۰۰ اثر از ۱۰۰ هنرمند در دو بخش «بزرگسال» و «کودک و نوجوان» به نمایش گذاشته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه گروهی «نقطه عطف؛ روایت هنر در قاب کتاب» فرصتیست برای دیدن نقش تأثیرگذار جلد یک کتاب!... شما می توانید بازخوانیِ تجربه های تصویریِ کتاب های مختلف را تا دوم آذر ماه در این نمایشگاه مشاهده کنید.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، بازخوانی تجربههای تصویری، ایجاد گفتوگو میان نسلهای مختلف طراحان و تقویت ارتباط میان هنر گرافیک و صنعت نشر عنوان شده است.
احمد امین فرد گزارش می دهد: