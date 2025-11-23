روایت هنر در قاب کتاب

نمایشگاه گروهی نقطه عطف به همت گروه «کتاب‌آرا» و با همکاری باغ کتاب تهران برگزار می‌شود. دراین نمایشگاه بیش از ۲۰۰ اثر از ۱۰۰ هنرمند در دو بخش «بزرگسال» و «کودک و نوجوان» به نمایش گذاشته می شود.