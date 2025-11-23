رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست مسجدسلیمان از نظارت مستمر بر فرآیند جمع‌آوری، ثبت و انتقال پسماندهای شیمیایی و‌ دارویی بیمارستان‌های شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی یوسفی گفت: پسماند‌های شیمیایی و دارویی شامل دارو‌های تاریخ‌گذشته، مصرف‌نشده، واکسن‌ها، مواد مخدر غیرقابل‌مصرف، سرم‌های بلااستفاده و سایر مواد دارویی هستند که در صورت عدم مدیریت صحیح می‌توانند برای انسان و محیط زیست خطرناک باشند.

وی افزود: واحد‌های تولیدکننده این نوع پسماند‌ها موظف‌اند میزان و نوع پسماند را در سامانه جامع محیط زیست ثبت کنند و با نظارت اداره محیط زیست، آنها را تنها از طریق شرکت‌های دارای مجوز و صلاحیت منتقل و دفع کنند.

یوسفی تصریح کرد: در شهرستان مسجدسلیمان تاکنون بیش از ۶۶ هزار و ۷۷۰ کیلوگرم از پسماند‌های دارویی و شیمیایی تولیدی سه بیمارستان امام خمینی، ۲۲ بهمن و شفا، از طریق سامانه جامع محیط زیست و با نظارت کارشناسان این اداره به شرکت‌های پذیرنده و دارای مجوز قانونی تحویل و منتقل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی پسماند‌های بیمارستانی، بیان داشت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به‌صورت مستمر فرآیند جمع‌آوری، انتقال و دفع این پسماند‌ها را پایش می‌کند و هرگونه تخلف در این زمینه مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.