به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهره برداری از درمانگاه دندانپزشکی شهید ولی زاده بنیاد تعاون بسیج در شهرستان پلدشت آغاز شد.

بمناسبت هفته بسیج بهره برداری از درمانگاه دندانپشکی شهید ولی زاده با حضور جمعی از مسئولین صبح امروز در شهرستان پلدشت آغاز شد.

این درمانگاه که زیر نظر سازمان بنیاد تعاون بسیج فعالیت خواهد کرد برای مردم و بسیجیان شهرستان خدمات دندانپزشکی ارایه؛ و ماهانه در قالب گروه‌های جهادی دریک منطقه محروم شهرستان پلدشت به مردم خدمات دندنپزشکی رایگان ارایه خواهد کرد.

برای راه اندازی این درمانگاه ۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

با بهره برداری از این درمانگاه تعداد درمانگاه‌های دندانپزشکی بنیاد تعاون بسیج سپاه شهدای. در استان به ۱۱ درمانگاه افزایش یافت.