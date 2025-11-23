پخش زنده
مراکز انتقال خون استان اصفهان در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: به دلیل کمبود ذخیره خون استان و برای تأمین صددرصد نیاز بیماران به فرآوردههای خونی، فردا دوشنبه ۳ آذر مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراکز اهدای خون استان طبق برنامه معمول خود فعال هستند.
کیان دهراب پور افزود: اهداکنندگان از هر گروه خونی می توانند، با مراجعه به مراکز خواجو اصفهان، کاشان، نجفآباد، شهرضا، خوانسار، گلپايگان، خمینیشهر و شاهینشهر یاریگر بیماران باشند.
وی گفت: این روزها بهدلیل آلودگی هوا به همراه سردشدن هوا و افزایش بیماریهای حساسیتی و ویروسی، مراجعه کمتری به مراکز اهدای خون می شود و ذخیره خون استان کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل انتقال خون اصفهان افزود: ذخیره خون استان هم اکنون ۲۱۸۵ واحد معادل پنج و چهاردهم (۵/۴) روز است درحالیکه حداقل استاندارد ذخیره خون، ۸ روز است.
وی ادامه داد: روزانه حدود ۸۲۰ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار میگیرد، وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.د
ر استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند، ۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت میکند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.