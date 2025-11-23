پخش زنده
امروز: -
هفته دوازدهم فوتبال سری آ ایتالیا پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
کالیاری ۳ - ۳ جنوآ
اودینزه ۰ - ۳ بولونیا
فیورنتینا ۱ - ۱ یوونتوس (گل یووه: فیلیپ کوشتیچ در دقیقه ۶ + ۴۵)
ناپولی ۳ - ۱ آتالانتا (گلهای ناپولی: دیوید نه رس ۱۷ و ۳۸ و نوآ لانگ ۴۵)
* برنامه - یک شنبه ۲ آذر:
کرمونزه - رم
لاتسیو - لچه
اینتر - میلان (داربی دلامادونینا یا شهرآورد میلان)
- در تاریخ داربی دلا مادونینا دو تیم تا کنون ۲۴۴ بار به مصاف هم رفتهاند که تیم اینتر ۹۱ و میلان ۸۲ بار برنده شدهاند. در این بازیها اینتر ۳۴۱ گل و میلان ۳۲۲ گل به ثمر رساندهاند. آندری شفچنکو مهاجم سابق میلان با ۱۴ گل و جوزپه مه آتسا اسطوره اسبق و فقید هر دو تیم با ۱۳ گل بهترین گلزنان داربی میلان هستند. پائولو مالدینی از میلان با ۵۶ و خاویر زانتی - مدافع آرژانتینی و سابق اینتر با ۴۷ بازی رکورد داران حضور در مسابقه هستند.
* دوشنبه ۳ آذر:
تورینو - کومو
ساسولو - پیزا
- در جدول سری آ تیم ناپولی با ۲۵ امتیاز بار دیگر صدرنشین شد و تیمهای اینتر، رم و بولونیا با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیمهای میلان با ۲۲ و یوونتوس با ۲۰ امتیاز پنجم و ششم هستند.