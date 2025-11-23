پخش زنده
۵ اصفهانی به اردوی تیم ملی تیراندازی تفنگ و تپانچه دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با دعوت محمدزایر رضایی ۲۲ تیرانداز در دور جدید تمرینات تیم ملی تیراندازی تفنگ و تپانچه حضور دارند که در این بین نام فاطمه امینی و زهرا قویدل از اصفهان به چشم میخورد.
این اردو از چهارم تا ۲۷ آذر در تهران برگزار میشود.
همچنین دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه از ۳ آذر ماه در تهران آغاز و تا ۲۱ آذر ماه ادامه دارد؛ هدایت این تیم را مریم سلطانی برعهده دارد و مصطفی منتظرعلیه وی را همراهی میکند.
گلنوش سبقتالهی، فاطمه شکاری و زینب شکاری از اصفهان برای حضور در این اردو دعوت شدهاند.