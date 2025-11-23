به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: در راستای گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات نوین مخابراتی، عملیات توسعه شبکه فیبر نوری در منطقه سلحشوران بهبهان با سرعت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجرا است.

وی افزود: در این پروژه، مراحل مختلف فنی شامل حفاری، ترینچر‌زنی، داکت‌گذاری و کابل‌کشی فیبر نوری به‌صورت گسترده در مسیر‌های تعیین‌شده انجام می‌شود. اجرای این عملیات با هدف افزایش ظرفیت انتقال دیتا، بهبود پایداری ارتباطات و فراهم‌سازی امکان ارائه خدمات پیشرفته مخابراتی و اجرای طرح‌های اختصاصی در این منطقه صورت می‌گیرد.

فلاح زاده تصریح کرد: با تداوم این روند توسعه‌ای، گام مهمی در نوسازی شبکه ارتباطی شهرستان بهبهان برداشته و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها در سایر نقاط این شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.