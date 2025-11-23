پخش زنده
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مسجد امام (ره) (جامع عباسی) یکی از ارزشمندترین داراییهای فرهنگی کشور محسوب میشود و لازم است رسیدگی و مرمت آن با جدیت دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز به همراه امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ، از مجموعه جهانی میدان امام(ره) (نقشجهان) اصفهان و بناهای تاریخی این مجموعه بازدید کردند.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی افزود : تأمین اعتبارات مرمتی ، برای حفاظت از یک بنای تاریخی بسیار حیاتی و مؤثر است و این موضوع باید همیشه مدنظر مدیران باشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ابراز امیدواری کرد این کمیسیون بتواند بهمنظور تأمین منابع و تسریع فرایند مرمت آثار تاریخی، بهویژه در میدان امام(ره)، نقش مؤثری ایفا کند.