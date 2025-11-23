پخش زنده
مسئول بسیج دانشجویی استان یزد از اجرای ۴۰ عنوان برنامه برای هفته بسیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عابدی گفت: بسیج دانشجویی ۴۰ عنوان برنامه برای هفته بسیج در نظر گرفته است، و بازخوانی پیام امام خمینی (ره) در دانشگاهها، نشستهای بصیرتی، بازدیدهای علمی از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای صنعتی، حضور در گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا و نشستهای مطالعاتی دانشگاهی از جمله برنامههای تدارک دیدهشده برای این هفته است.
مسئول بسیج دانشجویی استان یزد گفت: دانشجویان بسیجی در قالب ۱۰ گروه تخصصی طبقهبندی شدهاند تا بتوانند متناسب با رشته و دغدغه خود به حل مسائل استان کمک کنند و این مسیر، گام آغازین برای آغاز یک حرکت تخصصی و مستمر است.
وی بر آمادگی بسیج دانشجویی برای همکاری با دستگاههای اجرایی و کمک به دولت تأکید کرد و گفت: هدف این مجموعه آن است که دانشجو علاوه بر موفقیت تحصیلی، درک درستی از مسائل جامعه پیدا کند و نقش خود را در آینده کشور ایفا کند.
مسئول بسیج دانشجویی یزد با اشاره به جایگاه والای شهدای دانشجو در استان یزد، گفت: ما افتخار میکنیم که ۱۳۵ شهید دانشجوی استان یزد را در کارنامه خود داریم. امسال تصاویر این شهدا در ورودی سالنها نصب شد تا هر روز یاد آنها همراه ما باشد و انشاءالله شرمنده راهشان نشویم.
وی همچنین از برگزاری کنگره ۱۳۵ شهید دانشجو در شانزدهم دیماه خبر داد و گفت: این روز که بهعنوان «روز شهدای دانشجو» ثبت شده، با برنامهریزی گسترده و برنامههای درخور شأن شهدا برگزار خواهد شد.