پخش زنده
امروز: -
حداقل تا اواسط هفته جاری، ظرفیت انباشت آلایندههای جوی تقویت شده و کیفیت هوا افزایش نخواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در پیشبینی وضعیت هوای استان گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی بیانگر تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما در استان است.
این وضعیت میتواند سبب تداوم و تقویت ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان شود و این شرایط حداقل تا اواسط هفته جاری ادامه خواهد داشت.
روز گذشته هشدار سطح نارنجی شماره ۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص تقویت و تداوم پایداری جو و عدم وزش باد موثر تا روز سه شنبه صادر شد که در صورت عدم کنترل منابع انتشار آلودگی موجب افزایش غلظت آلایندهها، کاهش کیفیت هوا و ارتقای سطح آلودگی تا شرایط ناسالم برای تمامی گروهها در این مدت خواهد شد.
از لحاظ دمایی بررسیها نشان دهنده تداوم سرمای شبانه در روزهای آتی تا تقریبا پایان هفته جاری است.