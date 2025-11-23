پخش زنده
۸۱ کیلومتر شبکه فاضلاب شهرضا و ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست و با تکمیل این طرح میزان پیشرفت طرح به ۶۷ درصد میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل آبفای استان، در شهرضا گفت: برای تکمیل شبکه فاضلاب شهرضا و ارتقای تصفیهخانه فاضلاب و محلههای منوچهرآباد و جرم افشار حدود ۲ و سه دهم همت اعتبار لازم است.
ناصر اکبری افزود: تصفیهخانه فاضلاب شهرضا حدود ۱۲۰ لیتر پساب دارد که ۶۰ لیتر آن به آب منطقهای و سپس به شرکت شهرکهای استان و ۴۰ لیتر به شهرداری واگذار شده است.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان، نیز در خصوص نحوه واگذاری انشعاب فاضلاب به شهروندان گفت: پیگیر تقسیط هزینهها و کاهش سهم نقدی پرداختی مردم هستیم.
حبیب قاسمی، در مورد کمبود آب در روستاهای شهرستان افزود: طرح مشارکتی برای تأمین آب روستاها برنامهریزی شده است و در این طرح تأمین لوله و مصالح و اجرا بر عهده آبفا و حفاری و پرکاری بر عهده دهیاریها و مردم خواهد بود
وی گفت: تا ظرف سه ماه آینده بخشی از مشکلات تأمین آب و هدررفتها و حوادث معابر حل شود