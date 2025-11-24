تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی سوم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز دوشنبه سوم آذر ۱۴۰۴، سوم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و بیست و چهارم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۴ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۷ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۲ دقیقه است.

اذان صبح فردا سه شنبه چهارم آذر ساعت ۵ و ۲۸ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۵۱ دقیقه ثبت شده است.