به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کوروش خلیلی به خبرنگار صدا و سیما گفت: به همت صیادان گیلانی، از آغاز فصل صید ۱۵ مهر امسال تاکنون، ۳۵۰ تن انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر صید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌هد.

وی، آب و هوای مناسب و افزایش دریاروی صیادان را علت افزایش میزان صید در گیلان عنوان کرد و افزود: ۷۰ درصد این میزان صید را ماهیان کفال، ۲۸ درصد را ماهیان سفید و ۲ درصد باقیمانده را سوف و سیم تشکیل می‌دهند.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: ۴ هزار صیاد عضو ۴۷ شرکت تعاونی پره گیلان در نوار ساحلی آستارا تا چابکسر، برای صید ماهیان استخوانی و کسب روزی حلال تلاش می‌کنند.