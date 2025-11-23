نقش آفرینی داوری حرفهای در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی
رییس کل دادگستری فارس گفت : داوری حرفهای نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اهمیت توسعه داوری حرفهای در کشور گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که قوه قضائیه برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستریها انجام داده، تشکیل کانونهای داوری و تقویت سازوکار داوری حرفهای است.
حجه الاسلام والمسلمین رجایینسب که در حاشیه همایش داوری؛ ظرفیتها، چالشها و افق پیشرو در شیراز سخن میگفت، افزود:استان فارس از سال ۱۳۹۷ پیشرو ایجاد مراکز داوری در کشور بوده و امروز این ظرفیت در قالب کانون داوری استان بهصورت رسمی و ساختاریافته فعالیت میکند. این کانون با حضور داوران حرفهای شامل قضات بازنشسته، وکلا و کارشناسان حقوقی شکل گرفته و توانسته نتایج بسیار خوبی ارائه دهد.
رییس کل دادگستری فارس با اشاره به عملکرد موفق این نهاد گفت:از سال ۹۷ تاکنون حدود ۴۵ هزار پرونده به داوران ارجاع شده و خوشبختانه کیفیت آرای صادره در بسیاری از موارد با آرای محاکم قضایی برابری میکند و حتی در برخی مواقع فراتر بوده است. همین عملکرد باعث شد فارس بهعنوان استان پایلوت داوری در کشور انتخاب شود.
رجایینسب با بیان اینکه ساختار نظارتی دقیقی در کانون داوری استان پیشبینی شده، تصریح کرد:برای رسیدگی به تخلفات احتمالی داوران، هم مرجع بدوی و هم مرجع تجدیدنظر در کانون تشکیل شده و فرآیند ارجاع پروندهها نیز بهصورت کاملاً سیستمی انجام میشود. این سازوکار مشابه محاکم قضایی، اما در قالب قضاوت خصوصی و با هدف حلوفصل سریعتر اختلافات طراحی شده است.
رییس کل دادگستری فارس تأکید کرد:توسعه داوری حرفهای در سراسر کشور میتواند نقش مؤثری در کاهش بار پروندهها در محاکم قضایی داشته باشد و امیدواریم با تکمیل این ظرفیت، شاهد کاهش محسوس ورودی پروندهها در استان و کشور باشیم.