کشاورزان سخاوتمند خراسان جنوبی در ۸ ماه گذشته هزار اصله درخت در طرج شجره طیبه اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در ۸ ماه گذشته هزار اصله درخت پلاک کوبی شد که بیشترین تعداد درختان اهدا شده در این طرح مربوط به درختان زرشک در شهرستانهای بیرجند و قائنات، درختان پسته در بشرویه و عناب در شهرستان خوسف اختصاص دارد.
وی از پلاک کوبی ۱۲ هزار اصله درخت در طرح شجره طیبه در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۳ هزار اصله درخت زرشک، دو هزار و ۹۰۰ اصله درخت پسته، ۷۰۰ اصله درخت عناب و ۶۰۰ اصله درخت انار است.
رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی درآمد حاصل از فروش محصولات این درختان را یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: عایدی حاصل از طرح شجره طیبه در سرفصلهای محرومان، معیشت، درمان، بسته فرهنگی و پروژههای عمرانی هزینه میشود.
حجت الاسلام فلسفی در طرح شجره طیبه در خراسان جنوبی باغ خود را به نیت زکات پلاک کوبی میکنند و محصول درختان در سال به کمیته امداد اهدا و به نیازمندان توزیع میشود.
وی از استقبال بی نظیر کشاورزان در طرح شجره طیبه خبر داد و افزود: محصول این درختان در زمان تعهد شده توسط مالک اهدا و پس از زمان منقضی درختان به خود مالک پس داده میشود و یا با توافق ادامه پیدا میکند.