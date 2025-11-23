سرپرست اداره حقوقی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، از صدور مجموعه‌ای از اسناد مالکیت تک‌برگ برای چندین اثر تاریخی و املاک ارزشمند استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داریوش اسدی گفت: پیگیری‌های مستمر اداره حقوقی اداره‌ کل میراث‌فرهنگی استان فارس و همکاری مؤثر اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک فارس، منجر به ثبت رسمی مجموعه‌ای از اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و تملک آنها توسط میراث‌فرهنگی شد.

سرپرست اداره حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: ثبت مالکیت این آثار، گام مهمی در حفاظت حقوقی و صیانتی از میراث تاریخی استان به شمار می‌رود.

وی گفت : اسناد مالکیت عرصه مجموعه تاریخی بیشاپور کازرون به مساحت ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ مترمربع صادر شده و این مجموعه ارزشمند رسماً در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته است.

اسدی همچنین از ثبت سند منزل اهدایی به میراث فرهنگی در شهرستان داراب، سند مالکیت تپه تاریخی تل شیخ حسن سوری در شیبکوه فسا و تل تاریخی سفید در شهرستان فسا خبر داد و افزود : همچنین علاوه بر این، سند مالکیت منزلی در محدوده بقعه تاریخی شیخ یوسف سروستانی نیز صادر شده و به مجموعه املاک تحت تملک میراث‌فرهنگی افزوده شده است.

سرپرست اداره حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر را صدور اسناد ۱۰ فقره از املاک واقع در حریم درجه یک تخت‌جمشید به مساحت ۴۰ هزار مترمربع عنوان کرد و گفت: این اقدام نقش بسزایی در تقویت حریم حفاظتی این محوطه جهانی، پیشگیری از تعرضات و استحکام جایگاه حقوقی آن خواهد داشت.

سرپرست اداره حقوقی میراث‌فرهنگی فارس اظهار امیدواری کرد: با ادامه هماهنگی‌ها با اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، اسناد مالکیت سایر املاک تاریخی که در مرحله کارشناسی و پیگیری قرار دارند نیز به‌زودی صادر خواهد شد.