به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فدراسیون فوتبال، نظر به اینکه در سطر چهارم دادنامه شماره ۱۰۲۷ مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ صادره از سوی این کمیته عبارت "قرار نگرفته" صحیح می‌باشد ولی سهوا به صورت "قرار گفته" است درج گردیده، لذا مستند به بند ۱۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی دادنامه مذکور از این حیث "قرار نگرفته است" تصحیح می‌گردد. رای اصلاحی صادره نیز به تبع رای اصلی قابل تجدیدنظر خواهی بوده و ارائه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع است.

گفتنی است رای انضباطی مورخ ۲۷ آبان به شرح زیر است: