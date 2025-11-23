



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در همایش داوری؛ ظرفیت‌ها، چالش‌ها و افق پیش‌رو در شیراز با تشریح سیاست‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، از گسترش گسترده داوری حرفه‌ای و احیای این نهاد قدیمی در سراسر کشور خبر داد.

او با اشاره به پیشینه دیرینه داوری در فرهنگ ایرانی و اسلامی گفت:در گذشته مردم برای حل اختلافات به بزرگان و افراد امین جامعه رجوع می‌کردند. اما با شکل‌گیری محاکم و گسترش مراجعه به دستگاه قضایی، این نهاد ارزشمند کم‌کم به حاشیه رفت. امروز قوه قضائیه مصمم است داوری را به‌عنوان روشی سریع، مطمئن و مردمی احیا کند.

صادقی اعلام کرد که داوری حرفه‌ای اکنون در ساختار رسمی مرکز توسعه حل اختلاف تعریف شده و دستورالعمل‌های لازم ابلاغ شده است. وی افزود: قانون جامع داوری هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است و این قانون مسیر استفاده گسترده‌تر مردم از داوری را هموار می‌کند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درباره عملکرد این مرکز گفت:تا امروز حدود ۲۶۰۰ داور حرفه‌ای در سراسر کشور جذب ، آموزش داده شده و پس از احراز صلاحیت، پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد : امسال نیز فراخوان جدید جذب داور منتشر خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم حداقل هزار داور دیگر به این مجموعه افزوده شوند.

او داوری خصوصی را یک فرصت مهم برای مردم دانست و تأکید کرد:داوران حرفه‌ای احراز صلاحیت شده‌اند، آموزش دیده‌اند و مردم می‌توانند با اعتماد کامل به آنها مراجعه کنند. داوری بخش خصوصی مانند یک حکم دادگستری، لازم‌الاجراست، اما روند آن سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و بدون تشریفات زائد است.

صادقی با اشاره به سیاست کلان قوه قضائیه در واگذاری امور به مردم افزود:طرفین اختلاف می‌توانند خودشان داور مورد اعتمادشان را انتخاب کنند. این موضوع هم در وقت مردم صرفه‌جویی می‌کند و هم موجب افزایش اعتماد اجتماعی خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون جدید و توسعه شبکه داوران حرفه‌ای، داوری به اولین انتخاب مردم برای حل اختلافات تبدیل شود و دستگاه قضایی نیز شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها باشد.