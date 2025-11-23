پخش زنده
امروز: -
مدیر امور بهرهبرداری شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات پایش دمای ادارات دولتی برای انضباط مصرف گاز طبیعی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وی با اشاره به هدف اصلی این طرح که مدیریت بهینه مصرف گاز طبیعی و رعایت الگوی مصرف انرژی در ادارات دولتی است، افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفهجویی در مصرف گاز، این طرح در تمام ادارات دولتی استان اجرا خواهد شد.
مدیر بهرهبرداری شرکت گاز استان تأکید کرد که این برنامه برای کاهش مصرف گاز در فصول سرد سال و بهینهسازی مصرف انرژی در مراکز دولتی طراحی شده است.
این طرح، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه گاز رسانی، در کاهش هزینههای انرژی نیز تأثیر چشمگیری خواهد داشت و گامی مؤثر در راستای پایداری منابع انرژی کشور به شمار میآید.