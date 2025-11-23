



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه کشور در همایش داوری؛ ظرفیت‌ها، چالش‌ها و افق پیش‌رو در شیراز اعلام کرد : نظام داوری ایران که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، دیگر قادر به پاسخگویی به پیچیدگی‌های داوری تجاری و پرونده‌های نوین نیست و برای بازگشت اعتماد عمومی، نیازمند جراحی عمیق و اصلاحات ساختاری است.

او با اشاره به ۱۱۵ سال قدمت مقررات داوری گفت: تا سال ۱۴۰۰ هیچ سامانه و سازوکار منسجمی برای مدیریت و نظارت بر داوری وجود نداشت و این خلأ باعث ورود افراد ناآگاه و سودجو به این عرصه شده بود.

وی تأکید کرد: داوری رقیب دادگستری نیست، بلکه بازوی کمکی و تنفسگاه دستگاه قضا است و می‌تواند نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها داشته باشد.

معاون داوری و میانجیگری، دو محور اصلی اصلاحات را ساماندهی نهاد داوری و توسعه مبتنی بر استانداردسازی عنوان کرد و افزود: ظرفیت متخصصان کشور در دانشگاه‌ها و حوزه حقوقی باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شود که حل‌وفصل اختلافات مردم، کیفیت و سرعت بیشتری پیدا کند.

او از راه‌اندازی کانون‌های داوری در ۲۶ استان خبر داد و استان فارس را یکی از پیشگامان این روند معرفی کرد. همچنین، تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید با همراهی مجلس، دولت و قوه قضاییه، به گفته او مسیر اصلاحات را هموارتر کرده است.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده داوری در کشور گفت:اگر بتوانیم دست افراد غیرمتخصص و سودجو را از داوری کوتاه کنیم و توسعه را بر پایه اعتماد عمومی پیش ببریم، آینده داوری در ایران روشن، قابل دفاع و در خدمت حل مشکلات مردم خواهد بود.