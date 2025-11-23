

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان شیلات ایران اعلام کرد در طرحی مشترک با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و با همکاری وزارت امور خارجه کشورمان، برای مدیریت و کاهش پسماندهای پلاستیکی رها شده در دریا و آب های آزاد مشارکت می کند.



بر اساس این طرح که با هدف مقابله با معضل جهانی ادوات ماهیگیری رها شده و در چارچوب همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود، قرار است با برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی با حضور نمایندگان و کارشناسان سازمان‌های مرتبط، زمینه اجرای اقدامات عملیاتی بعدی برای کاهش آلودگی پلاستیکی و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی کشور فراهم شود.



همچنین بالا بردن آگاهی و دانش صیادان در این زمینه، از جمله اقدامات برنامه ریزی شده در این طرح برای مقابله با تورهای سرگردان و زباله‌های پلاستیکی و سایر ملزومات صیادی است.