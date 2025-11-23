به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به مراسم تشییع و وداع ۱۰۰ شهید گمنام تفحص شده جنگ تحمیلی اظهار کرد: این مراسم از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه -سوم آذرماه ۱۴۰۴- از درب اصلی دانشگاه تهران آغاز می‌شود و پیکر مطهر شهدا در مسیر خیابان انقلاب، پل حافظ و خیابان بهشت به سمت معراج‌الشهدا تشییع خواهد شد.

وی افزود: تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام‌بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اتخاذ شده است.

سردار موسوی‌پور درباره محدودیت‌های تردد هم گفت: این محدودیت‌ها از ساعت ۶:۳۰ صبح روز دوشنبه در سه مرحله در معابر منتهی به مسیر تشییع اعمال خواهد شد. در مرحله اول، محدودیت‌ها شامل خیابان‌های طالقانی و پورسینا از سمت شمال، خیابان آزادی از تقاطع زارع از سمت غرب، تقاطع انقلاب–ولیعصر (عج) از سمت شرق و خیابان‌های لبافی‌نژاد و نظری از سمت جنوب می‌شود. همچنین خیابان کارگر از تقاطع کمالی تا میدان انقلاب و خیابان امام خمینی (ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر در زمان حرکت کامیون‌های حامل پیکر شهدا مسدود خواهد بود.

وی افزود: در مرحله دوم، محدودیت‌ها در خیابان‌های کریم‌خان و بلوار کشاورز از سمت شمال، تقاطع آزادی–توحید از سمت غرب، میدان فردوسی از سمت شرق و خ یابان جمهوری از سمت جنوب اعمال می‌شود. مرحله سوم نیز شامل خیابان‌های کریم‌خان و بلوار کشاورز از سمت شمال، تقاطع آزادی–توحید از سمت غرب، خیابان شریعتی و پل چوبی از سمت شرق و خیابان جمهوری از سمت جنوب است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: ممنوعیت توقف خودرو‌ها از ساعت ۲۴ روز یکشنبه دوم آذرماه در خیابان انقلاب و تمامی معابر عمود بر آن، حد فاصل میدان انقلاب تا تقاطع حافظ، خیابان حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و خیابان بهشت اعمال خواهد شد.

وی همچنین از پیش‌بینی مکان‌هایی برای توقف اتوبوس‌های شرکت واحد در خیابان‌های آزادی از میدان انقلاب به سمت غرب، خیابان دانشگاه، کارگر شمالی و جنوبی، ابوریحان، خیابان قرنی به شمال، طول خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال بعد از خیابان انقلاب، جمالزاده از خیابان آزادی تا فاطمی و طالقانی شرق به غرب حدفاصل شریعتی تا خیابان ولیعصر (عج) خبر داد.

وی ادامه داد: برای اتمام مراسم در معراج‌الشهدا واقع در خیابان بهشت نیز اتوبوس‌ها در خیابان خیام، ۱۵ خرداد، وحدت اسلامی به سمت جنوب و خیابان فیاض‌بخش مستقر خواهند شد.

موسوی‌پور بیان داشت: مکان‌های پیش‌بینی‌شده برای سرویس‌دهی تاکسی شامل تقاطع آزادی–زارع تا میدان انقلاب، تقاطع کارگر–بلوار کشاورز تا میدان انقلاب، از میدان فردوسی تا تقاطع ولیعصر (عج)، تقاطع کارگر جنوبی–جمهوری تا میدان انقلاب و از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان انقلاب–ولیعصر (عج) خواهد بود.

سردار موسوی‌پور ر ادامه با اشاره به ممنوعیت ورود و تردد موتورسیکلت‌سواران در طول مسیر مراسم توصیه کرد: موتورسوارن با سرعت مطمئنه، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی و پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز در معابر منتهی به مسیر مراسم تردد کنند. در غیر این صورت با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم خواست تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس و مترو استفاده کنند.