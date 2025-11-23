به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این برنامه با حضور پرشور عزاداران فاطمی و همراه با تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام فضای معنوی و حزن‌آلود ویژه‌ای به خود گرفت.

سعید عزیزی روان‌شناس و مشاور خانواده در این مراسم با اشاره به نقش خانواده در انتقال معارف فاطمی، مطالبی در حوزه سبک زندگی اسلامی و تربیت فرزند ارائه داد.

حکیمه دباغ فرزند بانوی مبارز انقلاب، مرحومه مرضیه حدیدچی نیز به بیان گوشه‌هایی از صبر، ایثار و مقاومت مادر پرداخت.

او گفت: مادرم در دوران مبارزه و اسارت، به الگوی بانوان بزرگ اسلام، چون حضرت خدیجه (س) و حضرت زینب (س) اقتدا می‌کرد و سخت‌ترین آزمون‌ها را با توکل و بردباری پشت سر گذاشت.

حکیمه دباغ با اشاره به شکنجه خواهر نوجوانش در برابر چشمان مادر افزود: تحمل این صحنه‌ها برای هیچ مادری ممکن نیست، اما مادرم تنها از خدا صبر می‌خواست تا مبادا طاقت از دست بدهد.

این مراسم با مرثیه‌خوانی، عزاداری و ادای احترام به شهید گمنام پایان یافت.