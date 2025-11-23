فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد، با تأکید بر اهمیت نهادینه کردن فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه، از اجرای ۴۰۰ برنامه متنوع در هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ آزادی‌نژاد در جمع اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: دوام نظام مقدس جمهوری اسلامی وابسته به تفکر بسیج است و این فرهنگ باید به نسل‌های آینده، به ویژه جوانان منتقل شود.

وی افزود: هفته بسیج یادآور رشادت‌ها و مجاهدت‌های بسیجیان در طول انقلاب اسلامی است و امروز شاهد میدان‌داری بسیج در سایر کشور‌های اسلامی هستیم.

فرمانده ناحیه بسیج یزد تأکید کرد: باید همگان در طول سال مروج فرهنگ ایثار و شهادت باشند و ابعاد هشت ساله دفاع مقدس تبیین شود.

سرهنگ آزادی‌نژاد با اعلام اجرای ۴۰۰ برنامه در سطح استان گفت: ۴۵ برنامه شاخص و ۳۵۵ برنامه در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت با رویکرد مسجدمحوری برگزار خواهد شد.

وی سه شاخصه اصلی فرهنگ بسیجی را «خدمت بی‌تظاهر»، «خستگی‌ناپذیری و خطرپذیری در برابر دشمن» و «از خودگذشتگی در یاری مظلوم» برشمرد و افزود: برنامه‌ها بر همین مبنا طراحی شده است.

فرمانده ناحیه شهید منتظر قائم یزد مهم‌ترین برنامه‌های شاخص هفته بسیج را شامل وداع و تشییع ۷ شهید گمنام، نمایشگاه‌های جهادی، حلقه‌های صالحین، اعزام کاروان راهیان نور، محافل قرآنی، یادواره‌های شهدا، رزمایش رهروان شهدا و همایش بزرگ اقتدار ملت ایران عنوان کرد.

سرهنگ آزادی‌نژاد در پایان با تأکید بر اهمیت انعکاس ظرفیت‌های مردمی بسیج توسط رسانه‌ها گفت: برکات بسیج زمانی به ثمر می‌نشیند که در سطح جامعه دیده و منعکس شود و این مهم بدون نقش‌آفرینی رسانه‌ها محقق نخواهد شد.