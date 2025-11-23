به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان گفت: این مراسم فردا؛ ۳ آذر ساعت هشت و سی دقیقه از میدان شهدا (یادبود) بندرعباس به‌سمت گلزار شهدای این شهر برگزار می‌شود.

سرهنگ رضا رکن الدینی افزود: این شهدا در عملیات‌های خیبر، بدر، کربلای ۴، ۵، و ۶ والفجرمقدماتی، یک، ۶، ۳، ۸، و عملیات مولای متقیان به شهادت رسیدند.

سرهنگ رضا رکن الدینی افزود: سن این شهدا از ۱۷ تا ۳۱ سال است.

بیشتر بخوانید؛ استقبال از پیکر ۱۴ شهید گمنام در فرودگاه بندرعباس

پیکر‌های شهدا از سوم آذر سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) تا ۱۳ آذر روز وفات حضرت‌ام البنین (س)، درشش شهرستان تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

وی گفت: شهرستان بندرعباس میزبان پنج شهید، میناب سه، رودان و حاجی‌آباد هر کدام دو شهید، بندرجاسک یک و شهرستان بشاگرد میزبان یک شهید گمنام است.

مراسم شب وداع با شهدا امشب در حسینیه ثارالله بندرعباس بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.