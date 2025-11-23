بیش از هشت هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان به‌عنوان زمین غیر ملی در کمیسیون رفع تداخلات استان تثبیت شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بیان کرد: تثبیت زمین های کشاورزی و ر فع تداخلات علاوه بر جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، باعث افزایش اعتماد کشاورزان به روند قانونی زمین و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ نامدار صیادی گفت:

وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت این زمین ها زمینه‌ساز امنیت در فعالیت‌های کشاورزی و گسترش تولیدات در استان می شود،افزود:این اقدام نقش مهمی در بهبود شرایط تولید ،افزایش بهره‌وری کشاورزان و جلوگیری از تضییع حقوق بهره‌برداران و کشاورزان دارد.



صیادی گفت:بر اساس مصوبات این کمیسیون،همه ی موارد تداخل زمین ها به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و اقدام لازم برای رفع این تداخلات در اسرع وقت انجام خواهد شد.