رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تثبیت بیش از هشت هزار هکتار زمین غیرملی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ نامدار صیادی گفت: بیش از هشت هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان بهعنوان زمین غیر ملی در کمیسیون رفع تداخلات استان تثبیت شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بیان کرد:تثبیت زمین های کشاورزی و رفع تداخلات علاوه بر جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، باعث افزایش اعتماد کشاورزان به روند قانونی زمین و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی میشود.
وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت این زمین ها زمینهساز امنیت در فعالیتهای کشاورزی و گسترش تولیدات در استان می شود،افزود:این اقدام نقش مهمی در بهبود شرایط تولید ،افزایش بهرهوری کشاورزان و جلوگیری از تضییع حقوق بهرهبرداران و کشاورزان دارد.
صیادی گفت:بر اساس مصوبات این کمیسیون،همه ی موارد تداخل زمین ها بهصورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرد و اقدام لازم برای رفع این تداخلات در اسرع وقت انجام خواهد شد.