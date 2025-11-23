در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) پیکر‌های مطهر ۲ شهید گمنام در تبریز و مراغه با حضور مردم تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: مراسم تشییع ساعت ۹:۳۰ فردا در میدان شهدا آغاز و نماز در میدان ساعت اقامه خواهد شد.

سردار باقری‌نژاد محل‌های تدفین شهدای گمنام را نیروگاه حرارتی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی مراغه اعلام کرد.

وی درباره محل کشف پیکرهای مطهر این شهدا گفت: این پیکر‌های مطهر در مناطق جزیره مجنون و شلمچه مربوط به عملیات خیبر تفحص شده‌اند.

سردار باقری نژاد با بیان اینکه ۲۲۹ شهید گمنام در استان داریم ادامه داد: از ۷۵ یادمان شهدای گمنام بهره برداری شده است و ۱۰ یادمان هم در دست اقدام است همچنین در سایه تلاش‌ها از ۲۲۹ شهید گمنام استان ۲ شهید شناسایی و به محل ولادت خود منتقل شدند.