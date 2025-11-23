با حضور پر شور مردم آئین پیادهروی حرم تا حرم در یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بویراحمد گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) آئین پیادهروی معنوی از حرم امامزاده عبدالله (ع) تا امامزاده مختار (ع) برگزار میشود. حجت الاسلام محمد طاهر رخشان افزود: این آئین فردا دوشنبه سوم آذرماه از ساعت ۷:۳۰ صبح با حضور مردم مؤمن و متعهد یاسوج از حرم امامزاده عبدالله (ع) تا امامزاده مختار (ع) برگزار میشود. حجت الاسلام رخشان با اشاره به برنامههای این مراسم اضافه کرد: در این پیادهروی برنامههای متنوع معنوی از جمله تشییع پیکر شهدای گمنام و اقامه نماز بر پیکر شهدای گمنام در میدان جهاد از جمله این برنامهها است. وی با بیان اینکه برپایی ایستگاههای صلواتی و موکبهای فرهنگی در طول مسیر و همینطور سخنرانی و مداحی را از دیگر برنامههای این آئین معنوی است گفت: از عموم مردم مؤمن، انقلابی و متعهد استان دعوت شود با شرکت در این برنامه معنوی با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کنند. مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بویراحمد با اشاره به سابقه برگزاری این آئین پیاده روی ادامه داد: آئین پیادهروی معنوی از حرم امامزاده عبدالله (ع) تا امامزاده مختار (ع) حدود بیست سال است که در مرکز استان برگزار میشود برگزار میشود.